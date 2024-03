Gerücht: Johnny Depp kehrt als Captain Jack Sparrow in einer Nebenrolle zurück

HQ

Die Hollywood-Gerüchteküche um Pirates of the Caribbean 6 ist absolut verrückt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wollte Disney nichts mehr mit Johnny Depp zu tun haben und deutete an, dass die Zeit von Captain Jack Sparrow auf der großen Leinwand vorbei sei, aber dann kam und ging der Prozess mit Amber Heard und es schien, als ob Depp als die berühmte Figur zurückkehren könnte. Dann wurde zuletzt berichtet, dass Disney Ayo Edibiri von The Bear als Hauptdarsteller für den sechsten Film der Reihe ins Auge gefasst hat, was wiederum darauf hindeutet, dass Captain Jack auf der Flucht ist, aber selbst jetzt scheint dies unklar zu sein.

Denn Hollywood-Insider Daniel Richtman hat erklärt, dass Depp für eine Rückkehr in die Rolle ins Auge gefasst wird und dass er als Nebendarsteller für den sechsten Film in Betracht gezogen wird, in dem er als Captain Jack zurückkehren wird.

Zugegeben, Disney hat diesbezüglich nichts Offizielles gesagt, also nehmen Sie diese Informationen mit sehr großer Vorsicht, denn es scheint, als ob alle zwei Wochen ein neues Gerücht für den kommenden Pirates -Film auftaucht.