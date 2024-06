Gerücht: Jet Set Radio Remake-Bilder online durchgesickert

HQ

Wie Sie sich vielleicht an The Game Awards im Dezember erinnern, kündigte Sega an, dass sie einige ihrer klassischsten Spieleserien neu auflegen würden, darunter Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi und Jet Set Radio.

Seitdem haben wir nicht wirklich etwas Greifbares gehört, aber jetzt berichtet Insider Gamer, dass Bilder von einem kommenden Jet Set Radio über einen Leaker online gegangen sind. Aber... Laut dem Leaker handelt es sich nicht um ein neues Spiel, sondern um ein komplettes Remake des Dreamcast-Originals.

Die Bilder sollen aus dem Jahr 2021 stammen, daher könnte sich das Aussehen des Spiels seitdem bis zu einem gewissen Grad verändert haben. Wir können nicht umhin, festzustellen, dass es den Charme des Originals Jet Set Radio zu haben scheint, und wir finden, dass es sehr gut aussieht. Mit anderen Worten, drücken Sie die Daumen, dass diese noch nicht verifizierten Bilder im X-Post unten echt sind.