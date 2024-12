Gerücht: James Gunn schielt ein Auge auf Robert Pattinsons Batman für eine DCU-Aufnahme, aber Matt Reeves zögert

HQ

Laut einem aktuellen Bericht des Podcasts The Hot Mic ist James Gunn daran interessiert, Robert Pattinsons Version von Batman in das größere DCU zu bringen. Regisseur Matt Reeves, der derzeit an einer Trilogie mit Pattinsons Batman arbeitet, zögert jedoch, was diese Idee angeht. Er zieht es vor, seine geerdetere, vom Noir inspirierte Version des Charakters vom weitläufigen DCU zu trennen.

Reeves konzentriert sich darauf, seine Batman-Trilogie mit den Teilen II und III zu vervollständigen, obwohl in letzter Zeit Gerüchte über Verzögerungen aufgetaucht sind. Auf der anderen Seite hat Gunn sein Interesse bekundet, sowohl zusammenhängende Geschichten innerhalb des DCU als auch eigenständige "Elseworlds"-Erzählungen zu erforschen.

Würdest du gerne sehen, wie Pattinsons The Batman Teil des neuen DCU wird?