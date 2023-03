Gerücht: James Cameron will eine neunstündige Version von Avatar 3 veröffentlichen

HQ

James Camerons Avatar-Fortsetzung läuft in den Kinos auf der ganzen Welt gut, wirklich, unglaublich gut. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat es Avatar: The Way of Water geschafft, auf den dritten Platz unter den umsatzstärksten Filmen der Geschichte zu klettern, und das hat dem Regisseur offensichtlich viel Selbstvertrauen gegeben, wenn es um die beabsichtigten Fortsetzungen geht.

Nun gibt es Gerüchte, dass der dritte Avatar-Film eine neunstündige Sonderversion exklusiv für Disney+ bekommen wird, nachdem er in den Kinos an der Reihe war. Dieser Bericht stammt von MovieWeb< /a>, die behaupten, dass Cameron sagte, dass die Fortsetzung alle bisherigen Rekorde brechen wird, wenn es um visuelle Effekte und Storytelling geht. Der Premierentermin für Avatar 3 steht bereits auf den 20. Dezember 2024 fest, so dass diese neunstündige Sonderversion erst irgendwann im Jahr 2025 relevant sein wird.

Freust du dich auf mehr Avatar?