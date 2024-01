Gerücht: Jack Black kommt als Steve in den Minecraft-Film

HQ

Letzten April wurde endlich bestätigt, dass Jason Momoa in dem Minecraft-Film mitspielen wird, von dem wir noch nichts wirklich Bemerkenswertes gehört haben, und jetzt scheint es, als ob ein weiterer beliebter Schauspieler bereit ist, wieder in ein berühmtes Universum einzutreten.

Der sonst so zuverlässige Anthony D'Alessandro bei Deadline behauptet, dass Jack Black, den der Jüngste von euch wahrscheinlich am besten als Bowser im letztjährigen The Super Mario Bros. Movie kennt, Steve im Minecraft-Film spielen wird. Das würde bedeuten, dass Black eine echte Videospiel-Adaptionsserie hat, da er auch als Claptrap in dem Borderlands-Film auftreten wird, den wir voraussichtlich später in diesem Jahr veröffentlichen werden.

Uns wurde gesagt, dass die Produktion von Minecraft bald beginnen wird, also erwarten Sie in den kommenden Monaten weitaus mehr Informationen über den Film.