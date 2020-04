Gerücht: Ist Horizon: Zero Dawn der erste Teil einer Trilogie?

Bevor wir fortfahren, möchten wir klarstellen, dass dieses Gerücht nur von einer Website verbreitet wird - Video Games Chronicle. In Bezug auf die Quellen ist der Bericht der Kollegen sehr vage, sodass wir im Moment nichts über die Authentizität der Informationen sagen können. Solche Gerüchte müssen generell mit Sorgfalt betrachtet werden, doch das Interesse an Horizon: Zero Dawn ist groß, deshalb wollte wir euch zumindest über die aktuellen Gespräche informieren.

VGC hat jedenfalls verschiedene Informationen über Horizon: Zero Dawn 2 ausgegraben, die auf "verschiedenen Quellen" beruhen. In dem Artikel heißt es, dass dieses Spiel exklusiv für die Playstation 5 produziert werde und dass Guerilla Games an einer größeren Spielwelt arbeitet. Außerdem soll wohl auch kooperatives Gameplay unterstützt werden, was für die Serie eine Neuheit wäre. Die Webseite gibt außerdem an, dass das nächste Kapitel das zweite Spiel in einer geplanten Trilogie sein werde.

Wie bereits erwähnt, konnten wir zu diesem Zeitpunkt die Richtigkeit dieser Aussagen nicht bewerten, allerdings scheint er einige Überschneidungen mit Details zu geben, die wir aus früheren Stellenangeboten von Guerilla Games herauslesen konnten.