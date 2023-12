Gerücht: Ist das die Schauspielerin, die Lucia in GTA VI spielt?

HQ

Der Grand Theft Auto VI -Trailer wurde seit seiner Veröffentlichung vor knapp einem Monat erwartungsgemäß auf Details hin und her gesaugt und analysiert, und einer der heißesten Diskussionspunkte war die Frage, wer die Hauptfiguren spricht. Jetzt glauben die Fans, etwas über den weiblichen Teil des Duos, Lucia, herausgefunden zu haben.

Nach populären Theorien, die von Leuten wie der eingefleischten GTA-Zuschauerin und Twitter/X-Nutzerin Dyllie hervorgehoben werden, stehen die Chancen gegen die Schauspielerin Manni L Perez. Es wird angenommen, dass der in New York lebende Perez Lucia sehr ähnlich sieht und dass ihre Stimme auch der von Lucia im Trailer ähnelt.

Perez war zuvor in TV-Serien wie Law and Order und Jessica Jones zu sehen und hatte - vielleicht am wichtigsten - auch eine kleine Rolle in GTA V. Natürlich ist das derzeit alles Spekulation, also nimm es mit einem Körnchen Salz.