Gerücht: Ist Cyberpunk 2077 auf dem Weg zu Switch 2?

Heute um 15:00 Uhr ist es endlich an der Zeit, dass Nintendo den Deckel auf Switch 2 lüftet und zeigt, wozu das Gerät in der Lage ist, wo wir alles erwarten, von der Leistung über den Preis bis hin zur Premiere. Und natürlich Spiele.

Gerüchten zufolge gibt es ein Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion, Halo: The Master Chief Collection und eine aktualisierte Version von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Aber vielleicht sollten wir auch Cyberpunk 2077 hinzufügen? Zumindest deutet der oft ziemlich genaue Insider eXtas1s an, dass etwas mit Cyberpunk 2077 zu tun hat, und er lehnt die Idee ab, dass es sich um eine Game Pass-Ergänzung handelt.

Natürlich könnte es eine neue Erweiterung sein, die ersten Informationen über die Fortsetzung oder etwas ganz anderes, aber das Timing ist etwas verdächtig, findet ihr nicht? So oder so, wir werden es in ein paar Stunden wissen.