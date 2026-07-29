Gerücht: Intergalactic: The Heretic Prophet könnte eines der letzten PS5-Spiele sein, das mit einer Disc erscheint, da es auf die Veröffentlichung 2027 abzielt

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Es könnte nicht nur God of War: Laufey sein, das nächstes Jahr den PlayStation-Kalender anführt. Nach mehr als sechs Jahren ohne neue Veröffentlichung (The Last of Us-Remasters zählen nicht) könnte Naughty Dog 2027 mit Intergalactic: The Heretic Prophet zurückkehren.

Erstmals bei den Game Awards 2024 vorgestellt, ist Intergalactic: The Heretic Prophet eine Abkehr von Naughty Dogs Welt der Pilzzombies, da wir in eine alternative Realität zu den Sternen fliegen und auf der Suche nach einem Kopfgeld auf einem Planeten sind, auf dem niemand lange überlebt. Seit seiner ersten Enthüllung haben wir kaum ein Wort über das Spiel gehört, aber laut dem produktiven Leaker Nate The Hate zielt das Spiel auf eine Veröffentlichung im Jahr 2027 ab.

Ob es dieses Ziel erreichen wird, ist unbekannt, zumal Sony derzeit den Fokus auf das Marketing von Marvels Wolverine und God of War: Laufey konzentriert. Da letzteres Spiel sehr früh 2027 erscheint, gibt es Platz für ein großes PS5-Exklusivspiel später im Jahr. Das würde auch bedeuten, dass Intergalactic: The Heretic Prophet eines der letzten großen PS5-Spiele sein könnte, das auf Disc erscheint. Sicherlich könnte es der letzte Exklusivtitel für die Konsole sein, der eine physische Veröffentlichung erhält, denn wenn sie ihr Ziel für 2027 erreicht, wird sie der großen Disc-Säuberung ab 2028 entgehen, wenn PlayStation keine Discs mehr für seine Spiele produziert.