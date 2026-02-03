Gerücht: Insider behaupten, eine neue Sonic-Serie sei in Entwicklung

HQ

Wie wir alle wissen, wird Sonic the Hedgehog 2026 35 Jahre alt, und Sega hat mehrfach gesagt, dass sie dies auf verschiedene Weise feiern werden. Das bedeutet, dass wir vernünftigerweise Merchandise, DLC für bestehende Spiele, vielleicht einige Neuauflagen von Klassikern und vieles mehr erwarten können.

Ein neues Spiel ist jedoch offensichtlich das, worauf die Fans am meisten hoffen – und es gibt tatsächlich Gerüchte über eine Ankündigung im Jahr 2026. Aber vielleicht gibt es noch mehr, denn der Film-Leaker Daniel Richtman behauptet (dank My Nintendo News), dass auch eine animierte Sonic-Serie in Arbeit sei.

Wir wissen selbst nichts darüber, aber Richtman hat sich in der Vergangenheit als ziemlich zuverlässig erwiesen, und Sonic-Serien erscheinen meist ab und zu, zuletzt die Netflix-Serie Sonic Prime von 2022 (außerdem wurde die Spin-off-Serie Knuckles 2024 auf Paramount+/SkyShowtime veröffentlicht). Es scheint also keineswegs unwahrscheinlich, dass sich das als wahr herausstellen wird, zumal Sonic schließlich 35 wird.