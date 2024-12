Gerücht: Im Jahr 2025 kommen mehr Xbox-Spiele, als wir bereits wissen

HQ

Fable, Avowed, The Outer Worlds 2, South of Midnight, Doom: The Dark Ages, die vollständige Veröffentlichung von Towerborne - ja, im Jahr 2025 kommt eine ganze Menge auf Xbox zu (aber auch auf anderen Plattformen, da alles auch auf konkurrierenden Plattformen erscheinen soll), aber anscheinend ist das noch nicht alles.

Es scheint, dass es neben den Spielen, die wir hier bereits erwähnt haben, noch weitere Spiele gibt, die auf den Start im Jahr 2025 abzielen. Das kommt von Tom Warren, der nun zum zweiten Mal betont, dass noch mehr kommen wird.

Wir wissen nicht genau, was es ist, aber der eher etablierte Warren scheint zuversichtlich zu sein und er erwartet auch ein Xbox-Event im Januar.

Was könnte es also sein? Nun, irgendetwas deutet darauf hin, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion bald ein Remaster/Remake bekommt, könnte es das also sein? Es könnte auch sein, dass entweder Perfect Dark oder sogar Gears of War: E-Day einen Start im Jahr 2025 anstreben.

Warren selbst hat sogar verraten, dass der E-Day zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einen Start im Jahr 2025 abzielte.