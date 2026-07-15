Gerücht: id Software hat begonnen, an einem neuen Doom zu arbeiten.

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Jetzt, da sich der Staub nach den massiven Entlassungen von Microsoft zu legen beginnt, haben wir ein klareres Bild davon, was tatsächlich passiert ist und wer betroffen war. Eines der Studios, das anfangs unglaublich hart getroffen zu werden schien, war id Software, das in unregelmäßigen Abständen einige der wirkungsvollsten und visuell beeindruckendsten Actionspiele des Marktes geliefert hat – Spiele, die leider nicht so gut verkauft wurden, wie es ihre Bewertungen vermuten lassen.

Sogar der Mitbegründer des Studios, John Carmack, äußerte sich zum Schicksal des Studios und zeigte Verständnis für die Situation mit den Worten: "Spiele müssen erfolgreich sein, nicht nur geliebt werden." Anfangs klang es, als wären bis zu drei von vier Mitarbeitern von den Entlassungen betroffen gewesen, was id Software selbst dazu veranlasste, eine Klarstellung zu geben: und erklärte:

"Wir haben immer noch die Crew, die wir brauchen, um die Spiele und die Technik zu bauen, für die wir bekannt sind. Das Team ist heute ungefähr so groß wie bei der Entwicklung von Doom (2016)."

Für diejenigen, die befürchteten, dass die Doom: The Dark Ages -Erweiterung Revelations das letzte neue Doom sein würde, das sie je erleben würden, gibt es nun gute Nachrichten. The Verge-Redakteur Tom Warren hat sich stets als gut mit Microsofts Geschehnissen auseinandergesetzt, und er schreibt auf X, dass id Software nicht auf ein bloßes Support-Studio reduziert wurde, sondern dass "sie sich nun in den frühen Phasen eines neuen Doom-Spiels befinden."

Es gibt keine offizielle Bestätigung, aber Warren gilt als verlässliche Quelle, sodass die Hoffnung, dass wir einige heftige Action vom Studio erleben werden, definitiv weiterlebt.