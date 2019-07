Gerücht: Hüpft Banjo-Kazooie bald auf Switch?

Zur E3 haben einige Spieler neue Nachrichten rund um Banjo-Kazooie erwartet, doch alles was wir bekommen haben war die Bestätigung, dass das bunte Duo ein kommender Gastcharakter in Super Smash Bros. Ultimate sein wird. Nun hat Amazon Deutschland eine Produktseite für "Banjo-Kazooie (Arbeitstitel)" auf der Nintendo Switch aufbereitet, wie GameRant schreibt - steht uns also vielleicht doch noch eine Überraschung bevor?

Die Produktseite ist natürlich längst wieder entfernt worden, auf der Seite selbst sollen wohl keinerlei Details zu sehen gewesen sein. Ob es sich hierbei also wirklich um das erste Lebenszeichen eines Remakes oder eines simplen Ports handelt, oder sich ein Mitarbeiter nur einen Scherz erlaubt hat, können wir nicht mit Gewissheit sagen. Microsoft besitzt aktuell die Rechte an der Marke, die haben ja aber auch schon zum Beispiel Minecraft auf anderen Plattformen veröffentlicht. Die Zusammenarbeit mit Nintendo ist im Laufe der Jahre stärker geworden, also träumen wir einfach weiter von einem tollen Abenteuer im Dschungel.