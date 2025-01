Gerücht: Hugh Jackman könnte noch ein weiteres Jahrzehnt als Wolverine weitermachen

HQ

Es scheint auf jeden Fall, dass Hugh Jackman die Motivation in sich gefunden hat, nach seiner unerwarteten Zusammenarbeit mit Deadpool im letzten Jahr wieder die Rolle von Wolverine zu übernehmen. Laut dem Insider MyTimetoShineH, über den ComicBookMovie.com berichtete, plant der Schauspieler, die Rolle noch mindestens zehn Jahre lang zu spielen, trotz Spekulationen, dass er durch ein jüngeres Talent ersetzt werden würde.

Das ist, gelinde gesagt, bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Marvel die X-Men bald in das MCU einführen soll, und es wird auch erwähnt, dass eine ganz neue Trilogie mit Wolverine und Deadpool in Arbeit ist. Etwas, das natürlich auch durch die großen Erfolge des letzten Jahres motiviert ist, als Deadpool & Wolverine fast 1,4 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielte.

Schwingen Sie sich also in den Sattel, denn Jackman wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich ein wiederkehrender und dauerhafter Teil von Marvel sein.

Was sind Ihre Ansichten dazu? Genial oder langweilig?