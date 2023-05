Gerücht: Hot Wheels Unleashed steht kurz vor einer Fortsetzung

HQ

Hot Wheels Unleashed wurde ein großer Erfolg, als es vor zwei Jahren veröffentlicht wurde, mit positiven Kritiken und großartigen Verkaufszahlen (es wurde schnell zum Hot Wheels Unleashed wurde Milestones erfolgreichstes Spiel aller Zeiten" target="_blank">größter Milestone-Hit aller Zeiten). Infolgedessen haben wir erwartet, dass früher oder später eine Fortsetzung kommen würde, und jetzt scheint sich etwas zu bewegen.

Der ziemlich vertrauenswürdige (was Leaker angeht) billbil-kun behauptet, dass Milestone Berichten zufolge an Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged arbeitet, wobei eine Ankündigung ziemlich bald erwartet wird. Er behauptet, es sei unklar, ob es für ältere Konsolen verfügbar sein wird, was darauf hindeutet, dass es exklusiv für Plattformen der aktuellen Generation sein könnte.

Der Leak erwähnt auch drei Editionen des Spiels, darunter Deluxe- und Ultimate-Editionen mit zusätzlichen DLC-Paketen sowie Vorbestellerboni. Die Ankündigung könnte mit den bevorstehenden Gaming-Showcases zusammenfallen (das Summer Games Fest am 8. Juni und das Xbox Games Showcase am 11. Juni sind die beste Wahl).

Etwas, auf das man sich vielleicht freuen kann?

Danke Dealabs