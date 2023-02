Gerücht: Horizon Forbidden West erscheint im PS Plus-Spielekatalog

HQ

Letztes Jahr hat PlayStation seine neue, abgestufte Version von PlayStation Plus veröffentlicht. Einer der Vorteile, die mit der Bezahlung der teureren Stufen einhergehen, ist der Spielekatalog, mit dem Sie auf eine riesige Bibliothek von Titeln zugreifen können.

Neue Spiele werden ständig in den Spielekatalog aufgenommen, und der bekannte Leaker billbil-kun hat kürzlich vier weitere Spiele vorhergesagt. Die Liste, die billbil-kun auf Twitter veröffentlicht hat, umfasst Borderlands 3, Resident Evil 7: Biohazard, Scarlet Nexus und Horizon Forbidden West.

Horizon Forbidden West ist wahrscheinlich das größte Spiel auf dieser Liste. Wenn man bedenkt, dass es erst vor etwa einem Jahr herauskam, fragen sich einige, ob Sony ein so großes und aktuelles Spiel für diejenigen in seine Bibliothek bringen könnte, die sowohl die PS Plus Premium- als auch die Extra-Stufe abonniert haben.

Derzeit gibt es eine Demo von Horizon Forbidden West für PS Plus Premium-Abonnenten, aber die Veröffentlichung der Vollversion des Spiels wäre etwas ganz anderes. Wir müssen nur abwarten, ob Billbil-kuns Vorhersagen irgendein Gewicht haben.