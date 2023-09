Gerücht: Horizon: Forbidden West Complete Edition erscheint nächste Woche

HQ

Weder Sony noch Guerrilla haben etwas über eine gemunkelte Vollausgabe von Horizon Forbidden West bestätigt, obwohl es in den letzten Monaten eine Reihe von Gerüchten und Hinweisen gab, die in diese Richtung deuten. Die Gesamtausgabe von Horizon Zero Dawn war ein großer Erfolg und einer der größten First-Party-Titel für das Unternehmen in den letzten Jahren, daher sollte es keine Überraschung sein, dass die Vollversion der Fortsetzung rechtzeitig auf den Geschenklisten für die Weihnachtskampagne erscheinen wird.

Und es kommt ziemlich bald, denn Gematsu hat das Angebot eines japanischen Einzelhändlers für Horizon Forbidden West Complete Edition mit einem Veröffentlichungsdatum von 6. Oktober, Freitag nächster Woche, zu einem Preis von 7.981 Yen (rund 50 Euro zu aktuellen Wechselkursen) entdeckt.

Obwohl unbestätigt, sollte diese Complete Edition, wenn sie dem gleichen Veröffentlichungsmodell wie Zero Dawn folgt, den digitalen Soundtrack, ein digitales Comicbuch und ein Artbook enthalten.

