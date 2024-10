Gerücht: Hogwarts Legacy Definitive Edition erscheint nächstes Jahr auf Konsolen und PC

HQ

Eine offene Welt zum Erkunden, die auf J.K. Rowlings magischem Universum basiert, ist etwas, wonach sich Harry-Potter-Fans schon lange gesehnt haben. Dies wurde deutlich, als Hogwarts Legacy Anfang letzten Jahres auf den Markt kam und Millionen von Exemplaren verkaufte.

Insgesamt wurden 24 Millionen Exemplare des Spiels verkauft, und Hogwarts Legacy ist nach wie vor unglaublich beliebt, so sehr, dass es auch in diesem Jahr wieder auf die Liste der zehn meistverkauften Spiele in den USA geklettert ist.

Eine Fortsetzung ist also garantiert, was Warner-CEO Gunnar Wiedenfels in einem früheren Interview kommentierte und als eine der obersten Prioritäten des Unternehmens im Moment hervorhob.

Aber Gerüchten zufolge könnten wir vorher noch mehr Hogwarts Legacy bekommen. Eine Definitive Edition soll sich laut Insider Gaming in der Entwicklung befinden und als DLC für diejenigen verkauft werden, die das Spiel bereits besitzen.

Es wird gemunkelt, dass die endgültige Version des Spiels 10-15 Stunden zusätzliche Abenteuer enthält, 30 USD kostet und neue Missionen, Aktivitäten, Kostüme und vieles mehr bietet. Unnötig zu erwähnen, dass dies Harry-Potter-Fans wie uns ziemlich aufgeregt hat.

Werden Sie Hogwarts Legacy Definitive Edition kaufen?