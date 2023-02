Gerücht: Hogwarts Legacy bekommt eine TV-Show

HQ

Hogwarts Legacy ist erst seit weniger als ein paar Wochen erhältlich, aber der Erfolg ist deutlich zu sehen. Jetzt scheint es, dass der Erfolg bereits eine TV-Show bei HBO hervorgebracht hat.

Dies ist laut Giant Freakin Robot, der berichtet hat, dass sich die Show derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, aber sie wird einer ähnlichen Geschichte wie das Hogwarts Legacy-Spiel folgen.

Dies bedeutet, dass es vor den Ereignissen der Harry-Potter-Bücher oder der Phantastische Tierwesen-Spin-offs spielt. Bisher bleiben die Details der Show leicht und es ist nicht einmal bestätigt, dass sie sich in der Entwicklung befindet, also seid noch nicht aufgeregt.

Wir werden weitere Updates bereitstellen, während sich diese Geschichte entwickelt, also bleibt dran. Lassen Sie uns in der Zwischenzeit wissen, ob Sie sich auf eine Hogwarts Legacy-TV-Show freuen würden? HBO hat sich mit seiner The Last of Us-Adaption bereits gut geschlagen, so dass es Potenzial haben könnte.