Gerücht: Hitman-Entwickler IO Interactive sollen ein Fantasy-Rollenspiel für die Xbox produzieren

Bei IO Interactive in Dänemark entsteht zurzeit ein James-Bond-Spiel, allerdings sei das nicht alles, woran das eigenständige Entwicklerstudio derzeit arbeite. Der Windows-Central-Redakteur Jez Corden, der seine Profession als Journalist unserer Erfahrung nach ernst nimmt, hat letzte Woche berichtet, dass IOI ein Fantasy-Rollenspiel mit dem passenden Codenamen "Project Dragon" produziere. Unser Kollege Eirik Hyldbakk Furu von Gamereactor Norwegen kann die Existenz dieses Projekts bestätigen, er verrät darüber hinaus aber nichts.

Laut den Informationen von Windows Central soll dieses Projekt von den Xbox Games Studios veröffentlicht werden und somit exklusiv für PC- und Xbox-Series-Konsolen erhältlich sein. Die Xbox One wird dabei nicht erwähnt, wahrscheinlich weil dieses Spiel frühestens in drei, vier Jahren erscheint und dann nicht mehr (nativ) auf der alten Hardware laufen muss. Aktuell befinde sich Project Dragon in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.