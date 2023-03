Gerücht: Hier ist, was Xbox nach Starfield aufgestellt hat

HQ

Wir alle wissen, was in Bezug auf Xbox-Veröffentlichungen für die erste Hälfte dieses Jahres kommt. Redfall und Starfield sind Headliner, aber nach der Veröffentlichung dieser beiden mit Spannung erwarteten Titel fragen sich die Spieler, was als nächstes kommen wird.

Im VGC-Podcast versuchte Andy Robinson zu beantworten, was als nächstes nach Starfield für Xbox kommt. Laut Robinson sind Senua's Saga: Hellblade II und Obsidians RPG Avowed die Spiele, die der Fertigstellung am nächsten kommen.

Andere Xbox-Spiele wie Fable, Perfect Dark und Everwild sind laut Robinson noch eine Weile entfernt. "Fable ist noch meilenweit entfernt. Perfect Dark ist nicht nahe. Everwild ist nicht nahe." Robinson sagte. "Es ist leicht, sich in Xbox-Fans einzufühlen, weil das auch für sie so frustrierend sein muss. Auf dem Papier sieht alles so toll aus, und die Spiele sind einfach noch nicht ganz fertig."

Trotz der etwas positiven Nachrichten rund um Fable in letzter Zeit scheint es, dass wir noch eine Weile warten werden, um zu sehen, was Playground Games für uns vorbereitet hat. Aber Senua's Saga: Hellblade II und Avowed könnten sehr wohl dazu beitragen, dass sich das Warten auf die anderen Hauptversionen der Xbox lohnt.