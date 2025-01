Gerücht: Hier die ersten Infos zum nächsten Smash Bros

HQ

Switch 2 und das erste Spiel für die Konsole wurden letzte Woche angekündigt, letzteres ist Mario Kart 9. Aber es werden natürlich noch weitere Titel für die Plattform veröffentlicht, und jetzt ist ein Gerücht über einen der Titel aufgetaucht, auf den Nintendo-Fans am meisten gehofft haben.

Konkret geht es um das nächste Smash Bros., wobei ein Leaker auf 4chan behauptet, Informationen zu haben. Normalerweise würden wir sagen, dass die Quelle zu schwach ist, als dass wir uns überhaupt die Mühe machen könnten, darüber zu schreiben, aber Tatsache ist, dass tonnenweise Super Smash Bros. Ultimate Informationen, einschließlich alles über die DLC-Charaktere, auf 4chan von einem anonymen Benutzer durchgesickert sind, so dass wir sie nicht vollständig abtun können.

Gerüchten zufolge werden dieses Mal alle Charaktere aus Ultimate bestehen bleiben, auch wenn Serienschöpfer Masahiro Sakurai angeblich dagegen war. Einige Charaktere wurden jedoch stark überarbeitet, wie z.B. Link jetzt mit Zelda: Tears of the Kingdom-Charakteren, während Samus den Dash aus Metroid Dead bekam, Ryu & Ken eher an die Street Fighter 6-Inkarnationen erinnern und Donkey Kong der Filmversion ähnelt (genau wie in Mario Kart 9).

Mehrere neue Charaktere sollen ebenfalls auf dem Weg sein, nicht zuletzt Waluigi, Toon Zelda, Noah & Mio (Xenoblade Chronicles), Armorouge & Ceruledge (Pokémon Karmesinrot/Violett), Sol Badguy (Guilty Gear) und Crash Bandicoot, während Paper Mario eine DLC-Ergänzung für alle sein wird, die vorbestellen.

Berichten zufolge wird es dieses Mal jedoch etwas weniger Arenen geben, was eine Entscheidung ist, die getroffen wurde, um die Ressourcen auf andere Bereiche zu konzentrieren.

Wir bleiben gesund skeptisch gegenüber diesen Informationen, nicht zuletzt wegen des unbekannten Absenders, aber es ist nichts, was völlig unrealistisch klingt, und angesichts der Tatsache, dass 4chan so viele genaue Informationen über Ultimate durchsickern ließ, können wir es nicht vollständig abschreiben.

Ob es wahr ist oder nicht, klingt es gut für Sie?

Danke ComicBook.com