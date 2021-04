Gerücht: Hideo Kojima mit seinem neuen Projekt bei Sony abgeblitzt

You're watching Werben

Dass Videospiel-Ikone Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding) seit vielen Jahren eine gute Beziehung zu Sony pflegt, ist kein Geheimnis. In einer neuen Folge des Xbox-Era-Podcasts behauptet der Insider Shpeshal Ed, der in der Vergangenheit schon diverse Enthüllungen aus der Spielebranche nach außen trug, dass Kojima mit seinem neuen Projekt zu Sony gegangen sei, vom japanischen Konzern aber eine Absage erhalten habe, da dieser mit den Verkaufszahlen von Death Stranding nicht zufrieden gewesen sein soll. Daraufhin soll sich Hideo Kojima an Google Stadia und Microsoft gewandt haben.

Unabhängig von den Aussagen des Podcasts mehrten sich in der letzten Woche Gerüchte, laut denen das kommende Spiel von Kojima Productions unter der Fahne von Microsoft veröffentlicht werden soll. Noch handelt es sich wohlgemerkt um Gerüchte, selbstverständlich werden wir Euch über alles Weitere auf dem Laufenden halten. Yoji Shinkawa, Art Director bei Kojima Productions, kündigte in einem Interview zumindest an, dass der neue Titel des Studios "ziemlich bald" enthüllt werden soll. Wir dürfen gespannt sein!

Danke an GamingBolt!