Gerücht: Henry Cavill steigt bei Star Wars ein

Es gibt immer noch Menschen, die Henry Cavills Abschied von den Rollen des Geralt von Riva und Superman betrauern, und es gibt ein ständiges Nörgeln, dass er sich diesem und jenem Filmuniversum anschließen sollte. So beliebt ist er, und er wird manchmal scherzhaft als der König der Nerds bezeichnet.

Wir wissen bereits, dass er in Unternehmungen auftauchen wird, die auf Warhammer 40.000 und der klassischen Highlander-Franchise basieren, aber jetzt scheint es, dass er auch in einem anderen beliebten Universum auftauchen könnte. Oder sollten wir sagen, in einer anderen Galaxie (weit, weit weg).

Laut dem oft sehr zuverlässigen Film-Insider MyTimeToShineHello laufen derzeit Gespräche, um Cavill in einem kommenden Star Wars-Film zu besetzen. Wir haben keine Details, aber es könnte sich möglicherweise um die Trilogie handeln, an der Simon Kinberg (der zuvor mehrere X-Men-Filme gedreht hat) gerade arbeitet, über die wir bereits berichtet haben.

Was hältst du von Cavill in Star Wars und hoffst du, dass er einen guten oder bösen Charakter spielen wird?