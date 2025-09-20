Gerücht: HBOs Harry Potter könnte eine Frau als Voldemort besetzen

HQ

Als ob die kommende – und mit Spannung erwartete – Harry-Potter-Serie von HBO nicht schon genug Debatten ausgelöst hätte, ist die Gerüchtemaschine auch schon wieder da. Laut einem Scoop des normalerweise zuverlässigen Insiders Daniel RPK könnte Lord Voldemort, der berüchtigte böse Zauberer, von einer Frau gespielt werden. Daniel berichtet, dass sowohl für Männer als auch für Frauen Casting-Aufrufe für die Schlüsselrolle abgehalten wurden, was bedeuten könnte, dass "Er, der nicht genannt werden darf" in der bevorstehenden TV-Adaption zu einer "Sie" werden könnte.

HBO hat bereits Gegenreaktionen für einige seiner Besetzungsentscheidungen erlebt - britische Fans murrten, als Paapa Essiedu als Snape angekündigt wurde und als der amerikanische Schauspieler John Lithgow als Dumbledore einsprang. Sollte sich herausstellen, dass Voldemort zu "Voldemmorta" wird, dürfte die Reaktion nicht ruhiger ausfallen.

Auf der anderen Seite ist es erwähnenswert, dass Voldemort – zumindest in den Filmen – immer eine androgyne Ausstrahlung hatte. Dieses schlangenartige Gesicht strotzt nicht gerade vor menschlicher Wärme, was die Tür zu einer völlig neuen Interpretation des dunklen Lords öffnen könnte. Wer weiß?

Würdet Ihr mit einem weiblichen Voldemort an Bord sein?