Gerücht: Halo Studios hat im Oktober eine "große Ankündigung" bezüglich Halo zu machen

Vier Jahre sind nun seit der Veröffentlichung von Halo Infinite vergangen, das als Plattform gedacht war, auf der die Serie aufbauen konnte. Vor der Veröffentlichung im Jahr 2020 wurde jedoch festgestellt, dass das Spiel unfertig war und sich wegen Feinschliffs um ein ganzes Jahr verzögerte.

Es half, und sowohl die Kampagne als auch der Mehrspielermodus waren großartig, aber 343 Industries hatte nichts mehr für das Spiel vorbereitet, das von den Spielern verlassen und aufgegeben wurde. Als tatsächlich neue Inhalte eintrafen, war es bereits zu spät.

Jetzt warten viele darauf, was mit Master Chief und den Ringwelten passiert, und vielleicht werden wir es später in diesem Jahr herausfinden. Die sonst so zuverlässigen Rebs Gaming sagen, dass ihnen mitgeteilt wurde, dass Halo Studios (ehemals 343 Industries ) auf der Halo World Championship im Oktober etwas Neues zu zeigen hat. Wir wissen bereits, dass zum Zeitpunkt der Namensänderung Halo-Konzeptbilder gezeigt wurden, die mit Unreal Engine 5 erstellt wurden, der Spiel-Engine, mit der sie in Zukunft arbeiten werden.

Seitdem wurde weithin gemunkelt, dass sie an einem Remake von Halo: Combat Evolved gearbeitet haben, das zum 25-jährigen Jubiläum von Halo und Xbox im November 2026 passen würde. Es wurde auch von einem Halo 3 -Remake gesprochen, das im September 2027 2027 20 Jahre alt wird, und angesichts der Tatsache, dass Microsoft recht transparent ist und gerne Spiele ankündigt, lange bevor sie fertig sind, wäre es nicht unvernünftig, wenn eines davon in diesem Jahr erscheinen würde, auch wenn dies reine Spekulation unsererseits ist.

Wenn Rebs Gaming richtig ist, werden wir in weniger als fünf Monaten mehr wissen.