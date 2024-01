Gerücht: Halo-Battle-Royale-Spiel abgesagt

Seit geraumer Zeit wird gemunkelt (und zeitweise fast bestätigt ), dass Certain Affinity an einem Halo Battle-Royale-Shooter namens Tatanka arbeitet, der angeblich mit Unreal Engine 5 entwickelt wurde. Aber einem neuen Gerücht zufolge sieht es so aus, als würden wir dieses Spiel nie spielen können.

In der neuesten Folge des XboxEra-Podcasts sagt der Insider Nick "Shpeshal Nick" Baker, dass Halo Tatanka abgesetzt wurde, obwohl es seit mehreren Jahren von einem 100-köpfigen Team entwickelt wird. Es wurde kein Grund genannt, warum dies passiert ist, und wir wissen nicht, ob einige der Assets letztendlich stattdessen in einem anderen Spiel verwendet werden.

Wenn sich das als wahr herausstellt - das Spiel existiert nicht offiziell, also ist es schwer zu verifizieren - ist eine vernünftige Vermutung, dass das Projekt von Certain Affinity intern einfach nicht gut getestet wurde und/oder dass es eine schwierige Entwicklung war, die noch lange Zeit vor sich hatte, bis sie als fertig angesehen werden konnte.