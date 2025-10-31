Gerücht: Halo 2 und Halo 3 Kampagnen-Remakes in Arbeit

HQ

Es scheint, dass auch der Rest der ursprünglichen Trilogie von Master Chief für ein Remake bereit ist, denn ein Leaker berichtet, dass die Geschichten von Halo 2 und Halo 3 mit neuen Grafiken und Mechaniken aufgefrischt werden, die denen von Halo: Campaign Evolved ähneln.

Dieser Leak wird von Insider Gaming bestätigt und stellt fest, dass wir wie beim Halo: Campaign Evolved-Remake nur die Story-Modi von Halo 2 und Halo 3 in diesen angeblichen Remakes bekommen werden. Das nächste Mal, dass wir einen Multiplayer sehen werden, wird anscheinend in Halo 7 sein, wo wir die Kampagne und den Multiplayer-Modus genau wie in Halo Infinite aufteilen werden.

Kein Multiplayer für Halo 2 und Halo 3 klingt nach einem kleinen Schlag, zumal diese Spiele große Sprünge gemacht haben, wenn es um das Multiplayer-Erlebnis geht. Die Geschichten sind auch großartig, aber Fans, die das ursprüngliche Gefühl von Halo 2 und Halo 3 erleben möchten, könnten es ohne richtige Multiplayer-Optionen fehlen.

Natürlich ist das im Moment alles Spekulation, und selbst bei einem Leak wie diesem lohnt es sich, alles mit Vorsicht zu genießen. Im Moment wissen wir nur, dass das erste Halo-Spiel sein Remake bekommt und dass Microsoft wahrscheinlich hinter den Kulissen etwas kocht.