Gerücht: Half-Life 3 wird diesen Sommer zu sehen sein

HQ

Nach Jahren der Spekulationen, Memes und Resignation scheint der Start von Half-Life 3 tatsächlich näher zu rücken. Glaubwürdigen Quellen zufolge wird das Spiel derzeit intern vollständig getestet und könnte diesen Sommer zum ersten Mal gezeigt werden.

Die Informationen stammen von dem bekannten Valve-Insider Gabe Follower, der behauptet zu wissen, dass interne Tests von Half-Life 3 im Gange sind, wobei eine kleine Gruppe von Valve-Mitarbeitern und ihren Mitarbeitern Zugang zu einer frühen Version des mit Spannung erwarteten Spiels hat.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass etwas Großes in Arbeit ist, ist, dass Valve kürzlich eine Legion neuer Entwickler eingestellt hat, von denen einige Erfahrung sowohl in Half-Life als auch in Left 4 Dead haben, was eindeutig als Zeichen dafür gewertet werden kann, dass sich das Unternehmen intern auf etwas Größeres vorbereitet.

Sollten die Gerüchte wahr sein, können wir bereits in diesem Sommer mit einer offiziellen Ankündigung von Half-Life 3 rechnen. Dann bleibt natürlich abzuwarten, ob der mit Spannung erwartete dritte Teil tatsächlich die große Fortsetzung sein wird, auf die wir alle seit über zwei Jahrzehnten gewartet haben. Wir können nur die Daumen und Zehen drücken.