Gerücht: Half-Life 3 wird das letzte Spiel der Serie sein

Die Spekulationen um Half-Life 3 gehen weiter, mit neuen Berichten des bekannten Insiders DanielRPK (danke, ComicBook.com), die behaupten, dass das Spiel als letztes in der Serie konzipiert ist. Darüber hinaus wird auch erwähnt, dass Chell, der Hauptcharakter aus Portal, in irgendeiner Form während des Spiels auftauchen wird, was nicht ganz unwahrscheinlich wäre, da Erik Wolpaw, einer der Schöpfer, der Teil von Portal war, auch an Half-Life 3 beteiligt ist.

Frühere Informationen deuteten darauf hin, dass Half-Life 3, das im Internet den Codenamen HLX trägt, kein VR-Spiel ist und dass es zum Zeitpunkt des Schreibens von Anfang bis Ende spielbar ist und dass sie sich derzeit darauf konzentrieren, das Erlebnis zu verfeinern.

Eine offizielle Ankündigung könnte bereits in diesem Sommer erfolgen, mit einem möglichen Start noch in diesem Jahr, was uns endlich den Abschluss der Serie bescheren würde, auf die wir alle hoffen und die wir nach zwei Jahrzehnten des Wartens verdienen.

Glaubst du, dassHalf-Life 3 alle Gerüchte wahr sind und dass das Spiel dieses Jahr veröffentlicht wird?