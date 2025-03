Gerücht: Half-Life 3 wird das Ende der Serie sein

HQ

In den letzten Monaten haben wir immer mehr Spekulationen über Half-Life 3 gesehen, die bei Valve in Arbeit zu sein scheinen. Die Fortsetzung, die mehr als Silksong und ein Bloodborne-Remake zusammen als Meme verwendet wurde, Half-Life 3 könnte irgendwann relativ bald endlich bestätigt werden.

Diese Enthüllung könnte jedoch einen bittersüßen Beigeschmack haben, denn laut Valve-Insider Gabe Follower (via TheGamer) wird dieses Spiel das Ende von Gordons Abenteuer markieren. Es wird kein Cliffhanger-Ende geben, aber ein letztes, das als Abschied von der Serie dienen soll.

Gabe Follower glaubt, dass viele der Entwickler das Spiel eher als Abschiedsgeschenk an die Community sehen als als großartige Rückkehr zu Half-Life. Es gibt sogar Warnungen vor möglichen Spoilern, wenn weitere Leaks rund um die Geschichte des Spiels herauskommen.

Wie immer bei allem, was mit Half-Life 3 zu tun hat, sollte man sich daran erinnern, dass das Spiel noch nicht offiziell angekündigt wurde. Selbst wenn es enthüllt wird, könnten sich einige Informationen von Leakern als falsch herausstellen, aber wenn man bedenkt, wie viel wir in letzter Zeit über das Spiel gehört haben, wird es schwieriger, all diese Informationen als Vermutungen und Spekulationen abzutun.