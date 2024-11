Gerücht: Half-Life 3 wird bald bekannt gegeben

Das Warten auf eine Fortsetzung dessen, was viele für eines der besten Spiele aller Zeiten halten, geht weiter. Aber neue Lecks von einem Valve-Insider zeichnen nun ein dunkles Bild um die...

Gabe Newell hat ein paar eher nebulöse Informationen über Half-Life 3 und Left 4 Dead 3 rausgelassen in seinem Reddit AMA. Man arbeite generell noch an...

Gabe Newell stellt sich heute euren Fragen auf Reddit

am 17. Januar 2017 um 13:56 NEWS. Von Stefan Briesenick

Valves Mitbegründer und aktueller Präsident Gabe Newell hält um Mitternacht auf Reddit ein sogenanntes AMA (Ask me anything) ab und stellt sich darin euren Fragen. Wenn...