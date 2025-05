Gerücht: Half-Life 3 jetzt "Ende-zu-Ende" spielbar

HQ

Es fällt uns immer noch schwer, darüber zu sprechen, ohne daran zu denken, dass sich eines Tages alles in Rauch auflösen könnte, aber Tatsache ist, dass Half-Life 3, obwohl nie offiziell angekündigt, bei Valve in Arbeit ist. Und mehr noch: Die neuesten Informationen deuten darauf hin, dass die Entwicklung in vollem Gange ist.

Dies alles stammt aus einer kürzlichen Diskussion auf dem YouTube-Kanal von Tyler McVicker, einem bekannten Insider mit genauen und zuverlässigen Informationen über Valve in der Vergangenheit, der behauptet, dass das Spiel unter dem internen Codenamen HLX entwickelt wird und so weit fortgeschritten ist, dass es bereits von Anfang bis Ende spielbar ist.

"HLX wird so religiös und so ausgiebig getestet, dass es Individuen gibt, die nur reden", sagte er. "Ich persönlich habe die Politik, Fragen oder Informationen im Zusammenhang mit der Geschichte wann immer möglich zu vermeiden, also habe ich sie derzeit alle vermieden. Aber ich habe es von Leuten bekommen, denen ich vertraue, und ich weiß, dass einige meiner Zeitgenossen es bekommen haben, also gibt es Informationen über die Handlung."

Das Einzige, was sicher scheint, ist, dass Half-Life 3 kein Virtual-Reality-Titel sein wird und dass es eher ein Liebesbrief an die Fans der Serie sein wird, die 20 Jahre auf diesen Teil gewartet haben.

"Das Spiel ist von Anfang bis Ende spielbar, Punkt. Das war noch nie so gut wie heute. Und sie optimieren es, polieren es. Der Inhalt ist wahrscheinlich gesperrt, oder wenn nicht, sind die Mechanismen gesperrt."

Wann glaubst du, wird Valve den Vorhang für Half-Life 3 lüften und glaubst du, dass es eine Shadowdrop-Veröffentlichung geben könnte?