Gerücht: Half-Life 3 fast vollständig abgeschlossen

Die Gerüchte um Half-Life 3 gehen unvermindert weiter und laut einem neuen Bericht von Tyler McVicker könnte das Spiel kurz vor der Fertigstellung stehen, eine Schlussfolgerung, die durch die Analyse des kürzlich aktualisierten Codes mehrerer Valve-Spiele gezogen wurde. Dazu gehört auch Dota 2, wo Hinweise auf HLX oder Half-Life X gefunden wurden, Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass sich das Spiel in einer Optimierungsphase befindet. Mit anderen Worten, das Ende seines Entwicklungsprozesses und beinhaltet unter anderem Verbesserungen bei KI-Gegnern und die Implementierung von FSR3.

Basierend auf seiner Code-Analyse prognostiziert McVicker mehrere Features im kommenden Spiel:



Fortschrittliche Physik-Engine: Das Spiel könnte eine Physik-Engine ähnlich der von Half-Life 2 haben, mit detaillierten Simulationen von Flüssigkeiten, Auftrieb und wie Objekte durch Feuer beeinflusst werden.



Intelligente KI: Von computergesteuerten Charakteren wird erwartet, dass sie dynamisch auf Geräusche, Sehen und sogar Riechen reagieren und sich an Veränderungen in der Umgebung anpassen.



Dynamisches Gameplay: Elemente wie Feinde, Gesundheit und Waffen können zufällig platziert werden, wie der KI-Regisseur in der Left 4 Dead-Reihe.



Erweiterte Fahrzeugsimulation: Half-Life 3 kann so detailliert sein wie die fortschrittlichsten Simulatoren.



Darüber hinaus spekuliert McVicker, dass Half-Life 3 noch in diesem Jahr angekündigt werden könnte, mit einem möglichen Start im Jahr 2026. In der Zwischenzeit wird gemunkelt, dass Valve plant, noch in diesem Jahr ein neues VR-Headset auf den Markt zu bringen, was auch die Frage aufwirft, ob das Spiel VR-exklusiv sein könnte.

Als ob diese Gerüchte noch nicht genug wären, hat Mike Shapiro, der Synchronsprecher hinter G-Man, kürzlich auch Andeutungen gemacht, die so interpretiert werden könnten, dass ein neues Spiel in Arbeit ist.

Was sind deine Hoffnungen und Gedanken zu Half-Life 3?