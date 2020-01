Gerücht: Haben Motion-Capture-Arbeiten am nächsten God of War bereits begonnen?

God of War wurde zum bislang größten Verkaufserfolg von Sony Santa Monica, deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass das Team bereits mit der Entwicklung einer Fortsetzung beauftragt wurde. Angeblich starteten die Arbeiten bereits kurz nach dem Produktionsende von Teil 1, doch offiziell angekündigt ist ein solches Vorhaben noch nicht. Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Vorproduktionsphase möglicherweise abgeschlossen ist.

Kim Newman, Narrative Animatorin bei Sony Santa Monica, teilte auf Twitter Aufnahmen von sich in einem Motion-Capture-Anzug. Sie war eine der Schlüsselpersonen hinter den vielen starken Szenen von God of War und machte sie so mächtig, wie sie letztendlich waren. Normalerweise wird die Motion-Capture-Arbeit nach der eigentlichen Projektplanung, etwa zur Mitte des Entwicklungszyklus begonnen. Anschließend folgen interne und öffentliche Tests, sowie die Feinabstimmung. Selbst wenn dieses Bild mit dem unbestätigten Spiel zu tun haben sollte, dürfte es folglich noch eine Weile dauern, bis wir ein Lebenszeichen des mächtigen Kriegsgottes sehen...