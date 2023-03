Gerücht: Großes Lego Harry Potter Spiel in Entwicklung

HQ

Lego Star Wars: The Skywalker Saga wurde sofort ein großer Hit für TT Games und Warner Bros. Interactive und bot ein riesiges Paket, in dem man alle neun Hauptfilme und einige Extras durchspielen konnte.

Laut einem neuen Bericht von NintendoLife scheint es, als würde die Harry-Potter-Serie als nächstes die gleiche Behandlung erhalten. Das bedeutet, alle Harry-Potter-Filme als Lego-Spiele in einem großen Titel neu zu machen. Um dies tun zu können, wurden Berichten zufolge mehrere Projekte bei TT Games abgebrochen oder auf Eis gelegt. Dazu gehören Lego-Titel, die auf Batman und Guardians of the Galaxy basieren, sowie ein großes Projekt mit mehreren Disney-Franchises und mandalorianischen DLCs für The Skywalker Saga.

Wenn man bedenkt, wie heiß Harry Potter nach dem großen Erfolg von Hogwarts Legacy ist, können wir verstehen, warum TT Games und Warner Bros. Interactive das neue Lego Harry Potter-Spiel beschleunigen.

Wie begeistert bist du von einem massiven Lego Harry Potter in der gleichen Art wie Lego Star Wars: The Skywalker Saga?