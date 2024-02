Gerücht: Große Mengen an unverkaufter PS5 und Xbox führen zu Produktionskürzungen

HQ

Es scheint, dass weder Microsoft noch Sony im letzten Jahr ein gutes Weihnachtsfest mit großen Mengen an unverkauften Konsolen hatten, was auf die geringer als erwartete Nachfrage zurückzuführen ist. Dies hat nun Konsequenzen, und laut Businesstoday (via Install Base) kürzen beide Unternehmen jetzt ihre Produktionsleistung.

Es wird erwartet, dass Sony die Produktion für das gesamte 1. Quartal halbieren wird (von 1 Million Einheiten/Monat auf nur 500.000), wobei Microsoft Berichten zufolge um "das erste Quartal der vollständigen Xbox-Abschaltung" bittet, was bedeutet, dass im ersten Quartal keine neuen Konsolen produziert werden. Beides ist ziemlich vernichtend, denn eine Kürzung von 50 % zeigt, dass Sony die Nachfrage nach der Konsole grundlegend falsch eingeschätzt hat, oder schlimmer noch, das Interesse potenzieller neuer Käufer nachgelassen hat. Und für Microsoft ist es noch schlimmer. Die Konsolenproduktion vorübergehend zu pausieren ist nichts Neues (passierte dem GameCube bereits 2003), aber es ist ein wirklich schlechtes Zeichen, das das geringe Interesse der Spieler zeigt - und könnte auch erklären, dass wir nächste Woche eine neue Strategie von Xbox erhalten.

Auch wenn die Quelle gut ist, ist es immer noch keine offizielle Bestätigung. Und während die schlechten Weihnachtsverkäufe alarmieren, verkauft sich die Xbox Series S/X fast im gleichen Tempo wie die Xbox One, während die PlayStation 5 bisher eine sehr gute Generation hat. Hoffentlich ist es kein Trend, sondern ein vorübergehender Schluckauf.