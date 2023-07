Gerücht: "Große Dreharbeiten finden statt" für The Last of Us: Part III in diesem Jahr

HQ

Während die meisten von uns wahrscheinlich erwartet haben, dass Naughty Dog bereits an The Last of Us: Part III arbeitet, was auch letztes Jahr gemunkelt wurde, scheint die Entwicklung jetzt ziemlich weit fortgeschritten zu sein.

Laut ViewerAnon auf Twitter finden in diesem Jahr "große Dreharbeiten" für das Spiel statt, was wahrscheinlich Motion-Capture-Arbeiten bedeutet (falls dies wahr ist), die normalerweise durchgeführt werden, wenn ein Projekt die volle Produktion erreicht hat. Derselbe Bericht behauptet auch, dass "Ellie in LAST OF US PART III mindestens so wichtig ist wie in PART II", was ehrlich gesagt nicht so überraschend ist und mit dem übereinstimmt, was die meisten von uns sowieso dachten.

Obwohl wir mit der Quelle nicht wirklich vertraut sind, handelt es sich um einen ziemlich großen Twitter-Account, den es schon seit geraumer Zeit gibt, aber wir würden Ihnen empfehlen, all dies mit einer großzügigen Menge Salz zu genießen.