Gerücht: Grand Theft Auto VI wird zum Start keine physische Edition haben

Als Grand Theft Auto V erstmals erschien, war es noch nicht üblich, ein Spiel digital zu bekommen. Wir mussten in den Store gehen, uns eine Kopie holen (die zwei Discs enthielt, wenn man die PS3/Xbox 360-Version spielte) und sie dann installieren, bevor wir unsere Reise nach Los Santos begannen. Es war aber nicht alles schlecht, denn man bekam eine kostenlose Karte des Spiels und die Hülle selbst, die man als Andenken behalten konnte, falls man möchte.

Es sieht so aus, als würde das Kauferlebnis ganz anders sein, wenn man am Veröffentlichungstag Grand Theft Auto VI spielen möchte. Wie das polnische Medium PPE.pl berichtete, hat der Leaker Graczdari behauptet, das Spiel werde beim Start keine physische Version haben. Graczdari hatte zuvor korrekt den PS5-Port von Microsoft Flight Simulator 2024, die Boxversion von Oblivion: Remastered und das Veröffentlichungsdatum für die Nintendo Switch 2 für Sonic Racing: CrossWorlds vorhergesagt.

Laut diesen unbestätigten Berichten könnten wir bis zur ersten Hälfte des Jahres 2027 auf die physische Kopie von Grand Theft Auto VI warten. Andere Behauptungen besagen, dass es ein paar Wochen nach dem Start ankommt. Rockstar und Take-Two scheinen einen The Last of Us 2-Ansatz zu verfolgen, in der Hoffnung, potenzielle Leaks durch früh erscheinende physische Ausgaben zu vermeiden.

"Wir hören immer öfter, dass die physische Version nicht gleichzeitig mit der digitalen Version veröffentlicht wird, um Leaks zu verhindern", heißt es im Bericht. "Wir erhalten widersprüchliche Berichte: Einige sagen, die physische Version wird drei bis vier Wochen nach der digitalen Veröffentlichung erscheinen, während andere sagen, sie werde erst Anfang 2027 stattfinden. Weitere Informationen werden Mitte Februar verfügbar sein."