Gerücht: Grand Theft Auto VI wird noch in diesem Jahr vorgestellt

Das derzeit am meisten erwartete Spiel, basierend auf der allgemeinen Popularität der Serie, ist höchstwahrscheinlich Grand Theft Auto VI. Alles, was wir bisher haben, ist jedoch eine formelle Anerkennung der Existenz des Spiels und dann natürlich das große Leck. Aber wann wird es tatsächlich wirklich enthüllt?

In den GTA-Foren sagt der vertrauenswürdige Insider Tez2, der zuvor genaue Informationen durchsickern ließ, dass das Spiel voraussichtlich vor Ende des Jahres mit einem Trailer präsentiert wird und dass Rockstar derzeit eine Veröffentlichung im nächsten Winter anstrebt.

"Ihre angestrebte, sich ständig ändernde, nicht in Stein gemeißelte Frist ist der Urlaub 2024. Was in den letzten Jahren mehrfach zurückgedrängt wurde. Leider könnte es auch in den frühen 2025 rutschen. Ich persönlich sehe eine Ankündigung in diesem Jahr als selbstverständlich an. Ich glaube nicht, dass das obere Management in der Lage ist, den Urlaub 2025/2026 weiter zu verschieben. Mehr Teile des Spiels zu schneiden, um sie in DLCs zu packen, um sie später zu veröffentlichen, kann für das Management nachhaltiger sein als eine weitere Verzögerung."

Tez2 spricht über die Tatsache, dass mehrere Quellen darauf hingewiesen haben, dass Rockstar mehr Einzelspieler-orientierte DLCs für das kommende Grand Theft Auto VI veröffentlichen wird, als für Grand Theft Auto V, das hauptsächlich nur GTA Online-Inhalte erhielt.