Gerücht: Grand Theft Auto VI Vorbestellungen beginnen bereits nächste Woche

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Grand Theft Auto VI erscheint erst im November erscheint, aber damit Rockstar, Take-Two und die ganze Welt auf die Anzahl der Exemplare vorbereitet sind, die sie am ersten Tag verschicken müssen, können Sie damit rechnen, dass wir ein großes Vorbestellungsfenster mit einer riesigen Marketingkampagne bekommen. Anscheinend könnte das alles schon nächste Woche losgehen.

Das geht aus aktuellen Berichten zu, dass mehrere Partner des US-Händlers Best Buy E-Mails zu einer neuen Kampagne namens "GTA 6 Pre Order (Physical Game)" zeigen. Es heißt, die Kampagne läuft vom 18. bis zum 21. Mai, also vom nächsten Montag bis zum nächsten Donnerstag. Natürlich wird nicht erwartet, dass dies das einzige Vorbestellungsfenster für Fans sein wird, aber es ist wahrscheinlich, dass Best Buy-Partner die Vorbestellungen bewerben und eine Vergütung verdienen können.

Wenn das nur ein seltsamer Screenshot wäre, würden wir nicht darüber berichten, aber im Internet scheint es Dutzende von Affiliates zu geben, die alle dieselbe E-Mail-Adresse im Posteingang haben. Ein Vorbestellungsaufruf wurde ebenfalls im Backend der Rockstar-Seite entdeckt, was das Feuer noch weiter aufs Wasser schießt. Grand Theft Auto VI wird aber seine eigene Art von Promotion, Marketing und so weiter verfolgen, also könnte es sein, dass wir nächste Woche kommen und Rockstar entscheidet, dass es noch nicht bereit für einen neuen Trailer ist oder Vorbestellungen live gehen lässt. Da der Sommer naht, hoffen wir, bald mehr zu hören, zumindest um uns die Sorgen um eine weitere Verzögerung zu vertreiben.