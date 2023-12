Gerücht: Grand Theft Auto VI ist 35-40 Stunden lang

HQ

Wir haben so ziemlich eine Ewigkeit auf Grand Theft Auto VI gewartet, da Grand Theft Auto V bereits 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde. Und es ist noch eine ganze Weile bis zur Premiere, die zu einem noch zu enthüllenden Zeitpunkt im Jahr 2025 stattfinden wird.

Bedeutet das, dass uns das bisher mit Abstand größte Abenteuer der Reihe bevorsteht? Nicht unbedingt, denn wie der Insider LegacyKillaHD auf X sagt, sollten wir mit 35-40 Stunden rechnen. Er hat die Dinge in Bezug auf Grand Theft Auto schon einmal richtig gemacht, obwohl es noch weit von einer Bestätigung entfernt ist. Dies wäre immer noch ein ziemlich massives Spiel und würde in etwa mit GTA V übereinstimmen (allerdings etwas weniger als Red Dead Redemption 2), aber nicht so groß, wie wir wissen, dass viele Leute es sich erhofft haben.

Obwohl dies im Moment nur ein Gerücht ist, möchten wir Sie dennoch fragen, ob 35-40 Stunden etwas sind, mit dem Sie zufrieden wären?