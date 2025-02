Gerücht: Grand Theft Auto VI erscheint Anfang 2026 für PC

HQ

Mit etwas Glück werden Konsolenspieler noch vor Jahresende Autos stehlen und Gangster töten, denn Rockstar behauptet immer noch, dass Grand Theft Auto VI im Jahr 2025 erscheinen wird. Für PC-Spieler wird mit einer Wartezeit gerechnet, aber anscheinend wird es nicht unglaublich lange werden.

Über VGC sagte der Finanz-Vizepräsident von Corsair Gaming, Ronald van Veen, folgendes über die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI: "GTA VI ist wahrscheinlich dasjenige, über das alle sprechen. Und ich denke, wir werden später in diesem Jahr für die Konsole einen Blick darauf werfen. Ich verstehe es jetzt so, dass es im Herbst für die Konsole und dann Anfang 2026 für den PC erscheinen wird."

Red Dead Redemption 2 erschien ein Jahr später als die Konsolenveröffentlichung für PC, und Grand Theft Auto V war etwa 18 Monate nach seiner ersten Veröffentlichung für Xbox 360 und PS3 im Jahr 2013 auf dem PC erhältlich. Eine Veröffentlichung nur ein paar Monate später auf dem PC würde es dieser Gruppe von Spielern ermöglichen, viel früher Zugang zu erhalten, aber wir müssen sehen, ob dies nur mehr als ein vermutetes Veröffentlichungsdatum von Veen hier ist.

Es gibt immer noch Zweifel, ob Rockstar noch in diesem Jahr einen Start machen kann, aber bis wir etwas Offizielles bekommen, können wir nur spekulieren. Letzte Woche hat Take-Two angedeutet, wann wir GTA VI auch auf dem PC sehen könnten, es ist also eindeutig in Rockstars Kopf.