Gerücht: Gotham Knights still und leise für Nintendo Switch abgesagt, stattdessen wird Switch 2 vorgestellt

Mit jedem Tag, der im Jahr 2025 vergeht, scheint es, als würden wir etwas Neues an der Switch 2 sehen. Fast alles, was wir gesehen oder gehört haben, war inoffiziell, einschließlich Leaks von Joy-Cons, Spezifikationen und mehr, und jetzt haben wir vermeintliche Details darüber, was eine der ersten großen Portierungen auf die Konsole sein könnte.

Während wir Gerüchte gehört hatten, dass Gotham Knights für die Nintendo Switch erscheinen würde, scheint es jetzt stattdessen für die Nintendo Switch 2 (oder wie auch immer die Nachfolgekonsole heißt) vorbereitet zu sein. Wie Doctre81 entdeckt hat, hat ein Entwickler auf Gotham Knights das Spiel für zwei unangekündigte Plattformen gelistet.

Es könnte sein, dass das Spiel sowohl für die Switch als auch für den Nachfolger erscheint, aber wenn man bedenkt, dass Gotham Knights die PS4/Xbox One-Generation übersprungen hat, bezweifeln wir, dass es auf der noch unscheinbareren Switch-Hardware laufen kann.