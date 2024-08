Gerücht: God of War-Studio arbeitet an neuer IP

HQ

Obwohl Santa Monica Studios seit Anfang der 2000er Jahre an der Entwicklung mehrerer Spiele beteiligt war, hat das Studio seit 2001 an nichts anderem als der God of War-Serie mehr gearbeitet. Jetzt könnte sich das jedoch ändern. Über das LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters des Studios (via ResetEra) wurde enthüllt, dass die betreffende Person zu den Santa Monica Studios zurückgekehrt ist (nachdem sie unter anderem an The Callisto Protocol gearbeitet hat), um die Charakterentwicklung einer brandneuen IP zu überwachen. Hier ist, was die Person selbst über das Projekt geschrieben haben soll:

"Santa Monica Studios bot die Möglichkeit, als Character Supervisor zurückzukehren und sich um die gesamte Charakterentwicklungs-Pipeline für ihre neue IP zu kümmern, also bin ich hier und freue mich, wieder mit der Crew zusammenzuarbeiten und Charaktere in Videospielen zusammenzubringen."

Natürlich verraten sie nicht, worum es in dem Spiel selbst gehen wird, aber da Produzent Cory Barlog zuvor erwähnt hat, dass sie mehrere neue Projekte in Arbeit haben, passt es zu der Idee, dass das Studio seinen kreativen Horizont über Kratos und die God of War-Reihe hinaus erweitern möchte. Worauf es hinausläuft, bleibt natürlich abzuwarten, aber wir hoffen, dass es am Ende das gleiche himmelhohe Kaliber haben wird wie das letzte God of War: Ragnarok, denn dieser Titel war ein fesselndes und gut ausgefeiltes Meisterwerk für die PlayStation 4 und 5.