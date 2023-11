Gerücht: God of War: Ragnarök bekommt einen DLC, Ankündigung kommt bis Ende des Jahres

HQ

Jetzt, da das nordische Kapitel von Kratos' Leben scheinbar in den Büchern steht, fragen sich viele, wie es mit dem Geist von Sparta weitergeht. Es scheint, als ob dies relativ bald bekannt sein könnte, da AreaJugones jetzt einen Bericht veröffentlicht hat, der besagt, dass God of War: Ragnarök einen DLC erhalten wird und dass es bis Ende des Jahres angekündigt wird.

Der Bericht deutet darauf hin, dass der DLC ein mittelgroßes Projekt ähnlich dem von Spider-Man: Miles Morales sein wird, aber da dies noch nicht bestätigt wurde, gibt es keine direkte Bestätigung dafür.

Wann die Ankündigung kommen könnte, wird vermutet, dass wir bei den The Game Awards im Dezember mehr über diesen Gerüchte-DLC erfahren könnten.

Was würdet ihr gerne in einem DLC God of War: Ragnarök sehen?