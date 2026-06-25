Gerücht: God of War: Laufey könnte im Februar oder März 2027 erscheinen

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Je mehr es so aussieht, als würden wir im November wirklich Grand Theft Auto VI spielen, desto verständlicher erscheint es, wenn man sieht, dass andere Spiele der massiven Veröffentlichung ausweichen. Schon jetzt sehen Februar und März 2027 nach arbeitsreichen Monaten aus, und es sieht so aus, als könnten wir eine weitere große Veröffentlichung bekommen.

In seinem neuesten YouTube-Video, in dem er darüber spricht, dass Spiele ihre Veröffentlichungspläne ändern, um nicht mit Grand Theft Auto VI zu konkurrieren, sagt Jason Schreier von Bloomberg, dass God of War: Laufey einer dieser Titel ist. Außerdem glaubt er nicht, dass wir lange warten müssen, um Sony Santa Monicas nächste große Veröffentlichung zu spielen, da er erwartet, dass das Spiel Anfang 2027 erscheint.

"Wir werden viele Spiele sehen, die [GTA 6 meiden], ich meine, ich habe God of War Laufey erwähnt. Es würde mich nicht wundern, wenn das bald für Februar oder März angekündigt wird", sagte er. Das steht im Einklang mit vielen anderen Spekulationen über das Veröffentlichungsdatum des Spiels. Es wurde schon vor der Enthüllung gemunkelt, dass God of War: Laufey bis Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres erscheinen könnte. PlayStation sagte nur, das Spiel komme "bald", aber es wurde angenommen, dass dieser Platzhalter eingeführt wurde, um Wolverine mehr Zeit zu geben, als nächstes großes Blockbuster-Story-Erlebnis von Sony zu glänzen.

Es ist schön und gut, aus dem November herauszuziehen, um nicht von Grand Theft Auto VI überfahren zu werden, aber das bedeutet, dass viele große Spiele jetzt in den Monaten davor und danach konkurrieren. Anfang 2027 sieht nach einer absoluten Schlägerei aus, mit Fable, Metro 2039 God of War: Laufey, Tomb Raider: Legacy of Atlantis und Persona 4 Revival, die alle möglicherweise in diesem Monat erscheinen. Außerdem gibt es noch Titel für einen frühen Start 2027 wie Exodus, die ihre Flagge noch nicht gepflanzt haben. GTA ist ein Koloss, aber ist es besser, sich einem massiven Launch oder einer Menge großer Launchs zu stellen, wenn man sein Spiel auf den Markt bringt?