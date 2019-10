Gerücht: Ghost of Tsushima erst in der zweiten Jahreshälfte 2020

Momentan gibt es überall Verzögerungen, das betrifft Doom Eternal, The Last of Us: Part II und gleich drei spannende Ubisoft-Titel. Zum Glück hat Ghost of Tsushima noch kein konkretes Datum erhalten, denn sonst hätte der Titel wohl ebenfalls Negativschlagzeilen hervorgebracht, glaubt zumindest der Kotaku-Journalist Jason Schreier. Wir haben schon lange nichts von dem Spiel gehört, doch bislang wurde angenommen, dass der Titel in der ersten Hälfte des Jahres 2020 herauskommen würde - noch vor der neuen Sony-Konsole.

Das scheint aber nicht länger der Fall zu sein. Schreier erklärte in einer öffentlichen Diskussion, dass Ghost of Tsushima seines Wissens nach im nächsten Frühjahr veröffentlicht werden sollte. Allerdings sei das nicht länger der Fall - wie er darauf kommt, verriet er nicht. Spieler sollten aufgrund dieser Verzögerung allerdings nicht davon ausgehen, dass das Game einfach auf der Playstation 5 startet - eine solche Portierung dauert nämlich ebenfalls seine Zeit...