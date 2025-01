Gerücht: George Miller führt Regie World War Hulk

Stell dir einen Mad Max-Regisseur vor, der es mit dem Hulk aufnimmt – klingt nach dem perfekten Rezept für Chaos, oder? Jetzt macht ein neues Gerücht in Hollywood die Runde, das darauf hindeutet, dass Regisseur George Miller, am besten bekannt für Mad Max: Fury Road und Furiosa: A Mad Max Saga, daran interessiert sein könnte,World War Hulk bei einem Film Regie zu führen. Laut World of Reel hat sich Miller Berichten zufolge mit Marvels Kevin Feige getroffen, um die Möglichkeit eines eigenständigen Hulk-Films mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle zu besprechen. Während die Gespräche unbestätigt bleiben, sorgt die Idee, dass Miller seine einzigartige Vision in die wilden Abenteuer des Hulk einbringt, für Begeisterung bei den Fans.

Könnte dies das nächste große Marvel-Projekt sein?