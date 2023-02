Gerücht: Gears of War-Veteran kehrt zur Arbeit an der Franchise zurück

Joshua Ortega ist kein so bekannter Name wie Cliff Bleszinski, aber er spielte immer noch eine entscheidende Rolle dabei, Gears of War zu dem Moloch zu machen, der es heute ist. Er schrieb die Geschichte für Gears of War 2, war Co-Designer für Gears of War 3 und schrieb auch Comics, die auf dem Franchise basieren.

Und jetzt scheint es, als würde er wieder mit Gears of War arbeiten. Plötzlich twitterte Ortega einen alten Beitrag über seinen Gears of War-Lebenslauf und fügte hinzu: "Wieder einmal geht es weiter!". Während es offensichtlich scheint, was er meint, ist es keine offizielle Bestätigung, und als ein Fan ihn fragte, ob er "zurück bei Gears?" sei, antwortete Ortega "Hmm... ⚡️⚡️⚡️ " - was bedeutet, dass er es nicht leugnete.

Es wurde kürzlich gemunkelt, dass Gears 6 nach einem abgebrochenen Projekt bei The Coalition vorangetrieben wurde, und eine vernünftige Vermutung ist, dass einer der wichtigsten Schreiber der ursprünglichen Trilogie zurückkehrt, um die Geschichte über den rücksichtslosen Krieg gegen Sera fortzusetzen.